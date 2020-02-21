Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.

Общество «Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.

Политика Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины "Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Экономика Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.

Биатлон Анфиса Резцова хочет подать в суд на СБР из-за своей дочери Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова собирается подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.

Авто Peugeot представила новый пикап Landtrek Французская компания Peugeot выпустила новый пикап Landtrek. Модель будет выпускаться с одинарной и двойной кабиной.

Общество В России могут ввести новый штраф для дачников В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.

Армия и оружие Кремль: РФ присутствует в Сирии по просьбе легитимного руководства САР Военные РФ присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства САР, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, продолжит ли Россия оказывать помощь Сирии.

Общество Заключенные одной из тюрем Китая массово заразились коронавирусом В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.

Происшествия Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.

Экономика Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Политика NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Политика МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

Общество Туроператоры попросили кабмин компенсировать убытки из-за коронавируса Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что готовится обращение в органы власти с просьбой рассмотреть возможность компенсации убытков российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые кардинально сменила образ Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.