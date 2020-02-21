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Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.
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с чего всё началось

Минпромторг предлагает поднять с 2021 года налог для автомобилей евро-3 и ниже

Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.
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Минпромторг планирует повысить транспортный налог на старые автомобили

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Коммерсантъвчера в 13:32
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"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
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Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова собирается подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.
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