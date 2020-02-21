Общество
РИА НовостиМинпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.
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с чего всё началось
Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.ПРАЙМвчера в 09:44
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