Общество

РИА НовостиРИА НовостиИдею сделать мусоропроводы необязательными изучат в кабмине РФ

Минстрой РФ оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома, говорится в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов, утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко.
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с чего всё началось

Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
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