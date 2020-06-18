Экономика
News.ruИдею введения прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали во всех фракциях ГД
Депутаты Госдумы от всех фракций поддерживают идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.
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Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс 18 июня в 03:07
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В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ
Интерфакс18 июня в 07:59
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История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
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