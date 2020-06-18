Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

Запредседателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов напомнил, что введение прогрессивной шкалы - одно из требований партии. Он предлагает ввести повышенный налог при доходах более 2 млн рублей в месяц. В «Единой России» назвали идею повышенной ставки НДФЛ оправданной, пишет «Интерфакс».

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