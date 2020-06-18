Экономика
Русская ПланетаИдею ввести прогрессивную шкалу НДФЛ поддержали все фракции Госдумы
Запредседателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов напомнил, что введение прогрессивной шкалы - одно из требований партии. Он предлагает ввести повышенный налог при доходах более 2 млн рублей в месяц. В «Единой России» назвали идею повышенной ставки НДФЛ оправданной, пишет «Интерфакс».
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Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс вчера в 03:07
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В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ
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