Экономика

News.ruNews.ruИдею введения прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали во всех фракциях ГД

Депутаты Госдумы от всех фракций поддерживают идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.
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Сергей Неверов
Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
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