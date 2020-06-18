Экономика
News.ruИдею введения прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали во всех фракциях ГД
Депутаты Госдумы от всех фракций поддерживают идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.
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Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс вчера в 03:07
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В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ
Интерфаксвчера в 07:59
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Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Авто
Lada Vesta лишилась одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня 04:35
Футбол
Футболисты «Ростова» вылетят на матч чемпионата России с «Сочи»
Футболисты "Ростова" отправятся на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи", сообщается на сайте донской команды.
РИА Новости 08:06
Космос
Опубликована самая детальная карта Вселенной в рентгеновских лучах
Вдоль самой плоскости пыль и газ поглощают рентгеновские фотоны с самой низкой энергией, так что можно видеть только источники с высокой энергией, и их цвет на изображении показан синим.
Ин-спейс.ру 04:00
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Общество
В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
РИА Новости 06:58
Политика
Совет ЕС продлил санкции против России еще на год
Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия вчера в 06:53
Общество
Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го
COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го.
Lenta.ru 07:30
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Происшествия
Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
REGNUM 08:20
Кино
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix «Проклятая»
На YouTube-канале Netflix опубликован трейлер фэнтези-сериала сервиса "Проклятая" (Cursed), в основе которого - одноименный брутальный роман Тома Уилера с иллюстрациями Фрэнка Миллера, автора "Города грехов".
Российская газета 05:30
Политика
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске отметил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
РИА Новости 08:00
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
Интерфакс 06:01
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Здоровье
Роспотребнадзор по РТ сообщил о возможности проведения Сабантуев
Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, Татарстан находится на первом этапе снятия ограничений.
Новая Кама 08:11
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Культура
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Здоровье
В Волгоградской области 5 человек заразились от комаров дирофиляриозом
В Роспотребнадзоре отметили, что в Волгоградской области каждый год выявляют несколько случаев дирофиляриоза.
Волга-Медиа 07:51
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
ТАСС вчера в 18:05
Политика
В Портленде протестующие снесли памятник Джорджу Вашингтону
Деловое.ТВ 08:16
Политика
Песков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес компаний "Газпром" со стороны Белоруссии являются голословными.
Газета.Ru 08:26
Общество
Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
Общество
Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя после семи вечера
Губернатор Свердловской области снял ограничения на продажу алкоголя, которые были введены в связи с режимом повышенной готовности в регионе из-за пандемии коронавируса.
Екатеринбург Онлайн 08:04
Технологии
Дуров предложил устанавливать приложения в обход Apple и Google
Для решения проблемы "злоупотребления Apple монопольным положением на рынке" основатель Telegram предложил пользователям устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений или напрямую.
Инфорос вчера в 04:30
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Тарантас Ньюс 17 июня в 10:57