Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

Депутаты Госдумы от всех фракций поддерживают идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами.

Идею введения прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали во всех фракциях ГД

Авто Lada Vesta лишилась одной комплектации «АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей. 1

Космос Опубликована самая детальная карта Вселенной в рентгеновских лучах Вдоль самой плоскости пыль и газ поглощают рентгеновские фотоны с самой низкой энергией, так что можно видеть только источники с высокой энергией, и их цвет на изображении показан синим. 18

Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 20

Общество Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го. 7

Происшествия Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro. 1

Кино Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix «Проклятая» На YouTube-канале Netflix опубликован трейлер фэнтези-сериала сервиса "Проклятая" (Cursed), в основе которого - одноименный брутальный роман Тома Уилера с иллюстрациями Фрэнка Миллера, автора "Города грехов". 3

Политика Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске отметил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить. 369

Общество «Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д. 93

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 183

Здоровье Роспотребнадзор по РТ сообщил о возможности проведения Сабантуев Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, Татарстан находится на первом этапе снятия ограничений.

Экономика Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка. 2,9K

Культура Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей. 4

Политика В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 309

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ. 638

Общество Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03). 158

Общество Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя после семи вечера Губернатор Свердловской области снял ограничения на продажу алкоголя, которые были введены в связи с режимом повышенной готовности в регионе из-за пандемии коронавируса. 3

Технологии Дуров предложил устанавливать приложения в обход Apple и Google Для решения проблемы "злоупотребления Apple монопольным положением на рынке" основатель Telegram предложил пользователям устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений или напрямую. 189

Общество Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских. 122