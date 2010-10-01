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News.ruNews.ru«Идиотизм»: вирусолог высказался о вакцине от COVID-19 для элиты

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В апреле этого года не было готового варианта вакцины от нового штамма коронавируса, испытания препарата на людях завершились только в середине июля этого года, сейчас предстоит зарегистрировать лекарство, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
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Вирусолог назвал идиотизмом разговоры о вакцине от CoViD-19 «для элиты»

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