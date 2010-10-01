Коронавирус
News.ru«Идиотизм»: вирусолог высказался о вакцине от COVID-19 для элиты
В апреле этого года не было готового варианта вакцины от нового штамма коронавируса, испытания препарата на людях завершились только в середине июля этого года, сейчас предстоит зарегистрировать лекарство, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
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Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Газета Metro вчера в 13:32
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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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Ученые создали самую большую 3D-карту Вселенной
Группа ученых опубликовала самую большую трехмерную карту Вселенной, передает ТАСС. Исследования в рамках научной работы продолжались 6 лет.
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Evo-rus.com 06:17
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В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
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Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
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Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Наука
Люди посетили две трети Антарктиды
Всего ученые собрали 2,7 млн записей. Они подсчитали, что только одна треть (32%) территории континента никогда не посещалась с людьми.
Дилетант 10:27
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб.
РИА Новости 10:36
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Помпео: США вносят Рамзана Кадырова в черный список
Вашингтон, 20 июля 2020, 17:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список.
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Экономика
Число запросов о получении «золотых паспортов» выросло из-за пандемии наполовину
Число запросов по поводу получения второго гражданства или налогового резидентства со стороны состоятельных людей в январе — апреле 2020 года выросло на 49% в сравнении с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Henley & Partners.
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Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Футбол
Фанаты «Спартака» потребовали отставки президента РФС Дюкова
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«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России
Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля
Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".
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Общество
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Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров.
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Кроссплей между тремя платформами и новый класс появятся в World War Z на этой неделе
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Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в понедельник, 20 июля. На это указывают данные Московской биржи.
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Продюсеры «Ходячих мертвецов» сообщили новости о фильме про Рика Граймса
Лос-Анджелес, США, 19 июля 2020, 20:41 — REGNUM Создатели полнометражной картины про героя сериала «Ходячие мертвецы» Рика Граймса рассказали о том, как идёт реализация проекта.
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