Коронавирус
News.ru«Идиотизм»: вирусолог высказался о вакцине от COVID-19 для элиты
В апреле этого года не было готового варианта вакцины от нового штамма коронавируса, испытания препарата на людях завершились только в середине июля этого года, сейчас предстоит зарегистрировать лекарство, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
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В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были оплачены командой Фургала.
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