Политика
ГЛАС.RUИдут дискуссии о расширении «нормандского формата»
Исторически случилось так, что США не принимают участие в переговорах в данном формате. Однако они в значительной мере присутствуют в этом процессе. «Нормандский формат» существует с июня 2014 года.
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с чего всё началось
Во вторник Хейл заявил, что существуют дискуссии по поводу попыток расширить "нормандский формат". Он не уточнил, кто именно их ведет и идет ли речь о расширении формата за счет США.ТАСС12:29
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Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
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На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя
В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
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Взрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего
В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца.
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Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
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Авто
АвтоВАЗ объявил акции на покупку автомобилей Lada
Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).
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Филипп Киркоров с большим размахом отметил день рождения своей дочери.
Финансы
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Мощнейший кредитный взрыв, подготовил почву для еще одного бума, сообщает TheMostImportantNews.com.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Политика
Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции
Прибыв в Лондон на саммит, посвященный 70-летию альянса, Трамп назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО оскорбительными для остальных членов блока.
Космос
Потрясающая фотография первой межзвездной кометы
Команде астрономов из Йельского университета удалось получить потрясающий снимок этой кометы благодаря спектрометру обсерватории на Гавайях: Белый, призрачный саван, окружающий комету, называется комой.
Политика
Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
Общество
Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
Спорт
Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира
Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Авто
Ford Mustang Mach-E представили в виде брутального пикапа
Дизайнер создан компьютерную визуализацию, на которой показал брутальный пикап Ford Mustang Mach-E.
Здоровье
Болезни, на которые указывает кровь из носа
Российский врач рассказал, о каких опасных болезнях может говорить возникшее кровотечение из носа.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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