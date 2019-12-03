Во вторник Хейл заявил, что существуют дискуссии по поводу попыток расширить "нормандский формат". Он не уточнил, кто именно их ведет и идет ли речь о расширении формата за счет США.

с чего всё началось

Исторически случилось так, что США не принимают участие в переговорах в данном формате. Однако они в значительной мере присутствуют в этом процессе. «Нормандский формат» существует с июня 2014 года.

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