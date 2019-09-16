Курс иены продолжает расти к доллару в понедельник вечером на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.19 мск курс доллара к иене снижается до 107,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,07 иены.

Иена продолжает дорожать к доллару из-за ситуации на Ближнем Востоке

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