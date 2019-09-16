Финансы
ПРАЙМИена продолжает дорожать к доллару из-за ситуации на Ближнем Востоке
Курс иены продолжает расти к доллару в понедельник вечером на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.19 мск курс доллара к иене снижается до 107,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,07 иены.
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Политика
Мэтью Брайза: «Грузия не начинала войну в августе 2008 года. Русские убивали грузин, и был ответ» (Грузия online, Грузия) (Грузия online)
Грузия не начинала войну в августе 2008 года, Грузия реагировала.
ИноСМИ 02:23
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru вчера в 10:07
Происшествия
Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт вчера в 12:04
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Общество
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
Сотрудники ФСБ и МВД России выявили в 2019 году законспирированные ячейки террористов в 17 регионах страны, заявил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных.
РИА Новости 02:09
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Захарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР
Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей.
Gazeta.SPb вчера в 17:03
Спорт
Депутат Госдумы внес предложение признать рэп-баттлы видом спорта
Депутат Государственной Думы Василий Власов (ЛДПР) направил министру спорта Павлу Колобкову предложение о признании рэп-баттлов в качестве спортивной дисциплины.
Народные новости вчера в 22:08
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес
Шепелев призвал семью Заворотнюк не повторить его ошибки
Шепелев призвал семью Заворотнюк не повторить его ошибки По мнению шоумена, бремя публичного человека заключается в том, чтобы рассказывать, что с ним происходит.
Экспресс газета 01:54
Политика
США и Саудовская Аравия не исключили военного ответа в отношении Ирана
Вашингтон совместно с саудитами «рассматривает возможность» ударов возмездия по объектам на территории Ирана, пишет журналист.
Росбалт вчера в 17:54
Общество
Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя ИТ-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила в соцсети фотографию из «шоколадной» ванны.
РБК вчера в 18:34
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском вчера в 17:15
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Политика
Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово
Отмена признания Чехией независимости Косово будет обсуждаться на встрече чешского премьера Андрея Бабиша с главами МИД и МВД, заявил сам Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном, высказавшимся негативно о самопровозглашенной республике.
РИА Новости вчера в 17:43
Армия и оружие
В России впервые применили на учениях комплекс РЭБ «Палантин»
Ридус вчера в 05:16