Через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, резиденты и нерезиденты дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте (ранее лимит был $5 тыс.).
«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы России», — говорится в сообщении.
В марте рамках инвентаризации Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (дочерняя компания холдинга «Вертолеты России») работники службы безопасности центра заявили о пропаже двух генераторов для вертолета Ми-38.