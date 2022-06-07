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Ifo: экономисты Германии выступили за пошлины на энергоносители России вместо эмбарго

В Германии экономисты выступили за введение пошлин на энергоносители России как более эффективную альтернативу, чем эмбарго или снижение объемов импорта.
Lenta.ru
В опросе, проводившемся 24-31 мая, приняли участие 158 экономистов.
РИА Новости
Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
РИА Новости
3 июня Совет ЕС принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов.
ТАСС

Подробнее о событии

Опрос ifo: экономисты из ФРГ поддержали пошлины на энергоносители из России вместо эмбарго
РИА Новости15:46
Ifo: немецкие экономисты выступили за введение пошлин на российские энергоносители вместо эмбарго
Газета.Ru15:22
Ifo: экономисты Германии выступили за пошлины на энергоносители России вместо эмбарго
Lenta.ru14:23
Немецкие экономисты предложили пошлины вместо эмбарго на нефть из России
Взгляд.ру14:28
Экономисты Германии выступили за пошлины на энергоносители из РФ вместо эмбарго
Общественная служба новостей14:42
Эксперты считают пошлины ЕС на энергоносители из России более выгодными, чем эмбарго
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