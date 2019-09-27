Футбол
РамблерИган помог «Шеффилду» вернуться в Премьер-лигу
Благодаря Джону Игану команде «Шеффилд Юнайтед» удалось вернуться в Высшую лигу. Как известно, отец ирландца профессионально занимался гаэльским футболом.
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Космос
10 самых убыточных космических миссий в истории
Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс вчера в 04:20
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Авто
Представлен обновлённый пикап Nissan Titan
На Техасской ярмарке компания Nissan показала рестайлинговую версию своего пикапа Titan.
Тарантас Ньюс вчера в 09:52
Наука
Частицы пластика нашли в чайных пакетиках
Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 21:23
Единоборства
Открытая тренировка Bellator 228: Мачида, Мусаси, Фрейре
В среду в Лос-Анджелесе состоялась открытая тренировка бойцов турнира Bellator 228, где чемпион в полулегкой и легкой весовой категории Патрисио Фрейре встретится в полулегком весе с Хуаном Арчулета.
Allboxing.ru 26 сентября в 03:59
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру 12:18
Наука
Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море
В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
Актуальные Новости 02:42
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до четвертой категории из пяти
Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до четвертой категории из пяти возможных.
РБК 22:37
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
Игры
Опубликован первый трейлер запрещенной в РФ новой части Call of Duty
Первый трейлер игры Call of Duty: Modern Warfare, созданной компанией Activision совместно со студией Infinity Ward, представили пользователям.
iReactor 19:56
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Театры
Умер советский режиссер Марк Захаров
Сегодня не стало советского режиссера «12 стульев» и «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова.
Kazanfirst.ru 05:36
Здоровье
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском 20:42
Политика
Лавров провёл встречу с главой МИД Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 26 сентября в 10:14
Футбол
«Монако» Головина одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции
«Монако» на своем поле одержал победу над «Брестом» в матче 8-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 15:58
Авто
Двойника Hyundai Santa Fe от Haima нашли в базе Роспатента
В списке патентов, которые можно найти на сайте Федерального института промышленной собственности, появились изображения китайского кроссовера Haima 8S.
CarsWeek.ru вчера в 02:36
Музыка
Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста
РИА Новости 08:48
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Политика
Медведчук прокомментировал отставку Волкера
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
РИА Новости 18:14
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 18:55