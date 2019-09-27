Футбол

РамблерРамблерИган помог «Шеффилду» вернуться в Премьер-лигу

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Благодаря Джону Игану команде «Шеффилд Юнайтед» удалось вернуться в Высшую лигу. Как известно, отец ирландца профессионально занимался гаэльским футболом.
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