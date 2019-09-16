Тренерский штаб «Динамо» во главе с Дмитрием Хохловым назвал стартовый состав команды на матч 9-го тура РПЛ против «Уфы». В основе бело-голубых выйдет нападающий Сильвестр Игбун, который был арендован у уфимцев. Для нигерийца это будет дебютный матч за «Динамо».

Игбун выйдет в основе «Динамо» против «Уфы»

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