Футбол
Бомбардир.руИгбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме
«Уфа» в твиттере сообщила о том, что нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун (Слай), ранее выступавший за уфимский клуб, заблокировал его в инстаграме.
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Газизов — о блокировке Слаем «инстаграма» «Уфы»: бывает, дорога назад не закрыта
Чемпионатвчера в 10:30
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Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
Культура
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
Общество
Первый снег пошел в Подмосковье
В городе Видное Московской области пошел первый снег, передает РИАМО. Очевидцы выкладывают видео в социальных сетях.
Газета.Ru 06:15
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Общество
Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн
Известия вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Происшествия
СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове
В СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове.
RT на русском 08:02
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Экономика
Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России
В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.
Известия 08:08
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, что не может избавиться от бывшего мужа
Звезда эстрады Татьяна Буланова призналась, что никак не может избавиться от бывшего мужа.
OAnews вчера в 08:38
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия
В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Sputnik.
Вести.Ru 04:57
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском вчера в 17:15
Транспорт
Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы
Плитку в Москве постоянно меняют из-за подрядчиков, которые кладут ее с браком, рассказал заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков в эфире радиостанции "Вести ФМ".
РИА Новости 06:10
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер вчера в 15:32
Армия и оружие
На защиту Калининградской области поставят новые пушки «Пион»
Артиллерийские бригады Балтфлота в Калининградской области получат сверхмощные пушки 2С7 "Пиона".
Клопс вчера в 00:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился на семь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,55 копейки - до 70,604 рубля, курс доллара увеличился на 29,41 копейки - до 64,1213 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 07:36