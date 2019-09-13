Футбол
Бомбардир.руИгбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме
«Уфа» в твиттере сообщила о том, что нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун (Слай), ранее выступавший за уфимский клуб, заблокировал его в инстаграме.
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Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Киберспорт
В ближайшее время RAMZEs может перейти в Evil Geniuses
CyberSport.ru 06:48
Армия и оружие
На Украине начались совместные с НАТО учения
На территории Львовской области Украины начались совместные с НАТО военные учения Rapid Trident-2019, передает телеканал «112 Украина».
Rambler News Service 03:49
Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
Политика
Путин подытожил переговоры с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин рассказал, что во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом были затронуты вопросы сирийского кризиса, а также ситуация в Идлибе.
Газета.Ru 11:57
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Армия и оружие
ВС США испытывают мобильную систему противодействия малым БПЛА
Сухопутные силы ВС Соединенных Штатов приступили к испытаниям универсальной системы борьбы с малыми БПЛА Ballistic Low Altitude Drone Engagement (BLADE).
Военное обозрение 05:32
Происшествия
Экс-министра строительства региона Кушхова выпустили из СИЗО
Прокурор выступил за продление содержания в СИЗО Кушхова и его бывшего подчинённого, ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского.
Клопс 06:14
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Стрельба произошла на границе между Киргизией и Таджикистаном.
Газета.Ru 11:51
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже
Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
News.ru 11:25
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
РИА Новости вчера в 17:41
Футбол
Гари Невилл: «Агент Погба — позор, и не только для „Манчестер Юнайтед“, но и для всей Европы»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, в настоящее время являющийся телеэкспертом, раскритиковал Мино Райолу, агента полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба.
Bookmaker-ratings.ru 06:26
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Волейбол
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
Чемпионат вчера в 09:37
Политика
В ДНР отреагировали на заявление Киева об особом статусе Донбасса
Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед депутатами Верховной рады стоит «чрезвычайно сложное задание» — разработать изменения закона об особом статусе Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 13:52
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49