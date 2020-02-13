Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruИглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас. В аккаунте музыканта также появился пост с младенцем. Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: «Мое солнце».
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Первые фото ребенка Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой из родильной палаты

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Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своего новорожденного ребенка

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Встреча с малышом: Анна Курникова поделилась трогательными снимками из роддома

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Испанский певец
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