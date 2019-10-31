РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиИгнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть

Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич. "Торпедо" по итогам 20 туров лидирует в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
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Российский футболист и футбольный тренер. В качестве игрока - шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 17 августа 1924 года на базе футбольной команды РДПК. 3-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель первого в новейшей истории Кубка России. Сейчас выступает в Футбольной национальной лиге.
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