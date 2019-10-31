Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич. "Торпедо" по итогам 20 туров лидирует в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Игнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть

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