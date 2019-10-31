РПЛ
РИА НовостиИгнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть
Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич. "Торпедо" по итогам 20 туров лидирует в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
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Президент «Торпедо» о выходе в РПЛ: «Заявление Игнашевича опирается на позицию акционера»
Спорт-Экспресс31 октября в 15:32
Игнашевич о «Торпедо»: «Если отберемся в РПЛ по спортивному принципу, точно будем там играть»
Sports.ru31 октября в 22:43
Президент «Торпедо» – о выходе в РПЛ: Все заявления в клубе делаются, опираясь на позицию акционера
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Игнашевич: «Если „Торпедо“ отберется в РПЛ по спортивному принципу, точно будет там играть»
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