РПЛ
Газета.RuИгнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Как сообщает "Чемпионат", специалист не знает, как может обернуться ситуация.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Торпедо» уже примеряет на себя РПЛ. На днях выиграло матч у дружеского «Спартака-2» на «Открытие Арене», а пару недель назад выбило «Крылья» из Кубка России. Результаты лидера ФНЛ впечатляют — уже к октябрю у них есть шестиочковый отрыв от второго места.Чемпионат02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Владелец «Торпедо»: «Наш клуб достоин РПЛ, но решение о повышении в классе еще не принято»
ProstoProSportвчера в 18:18
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Газета.Ru 06:28
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Политика
Преемница Меркель высказалась о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Газета Кемерова вчера в 21:40
Происшествия
Москалькова назвала убийцу девочки из Саратова «мутантом»
Аргументы недели 06:56
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Вести.Ru 08:45
Авто
Россиян предупредили об изменении транспортного налога
Для легковушек стоимостью от 3 до 5 млн рублей будет применяться единый повышающий коэффициент, который составляет 1,1. Ранее он составлял 1,3 и 1,5. В системе расчета транспортного налога появились изменения, которые касаются организаций.
UfacityNews.ru вчера в 11:08
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Происшествия
В Челябинске задержали подозреваемого в стрельбе
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим, ранения получили трое мужчин: 25, 35 и 37 лет.
Челябинск Сегодня 07:28
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо
Взгляд.ру вчера в 18:08
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Авто
Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, превратился в серийную автомашину с минимальным отходом от стиля шоу-кара.
32CARS.ru 02:07
Гаджеты
AMD выпустила чипсет B550A, но он не новый и не для людей
Пояснить, откуда взялся такой продукт и что значит буква «A» в названии чипсета B550A, решил глава технического маркетинга AMD, Роберт Халлок (Robert Hallock): «Это — версия старого PCIe Gen 3 чипсета Promontory-LP (т.е. X470, B450), выпущенная специально для использования в готовых системах».
3DNews 03:01
Шоу-бизнес
Названа причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных
Российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и госпитализировали в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей, пишет Mash.
Московский Комсомолец 08:33
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости 07:57
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
В 2015 году Линдал разделил Нобелевскую премию по химии с Азизом Санджаром и Полом Модричем, удостоившись высокой награды «за исследование механизмов ДНК».
Наша версия 01:59
Политика
«Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии
Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2»
Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.
Газета Кемерова 03:20
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Спорт-Экспресс вчера в 11:24
Политика
В Киеве стартовал марш украинских националистов
РИА Новости 08:22
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман
Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
Дни24 06:38
Футбол
Кафельников считает, что Тедеско зря стал тренером «Спартака»
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников пожелал удачи новому главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско.
Pravda.Ru 07:53