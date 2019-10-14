РПЛ

Газета.RuГазета.RuИгнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Как сообщает "Чемпионат", специалист не знает, как может обернуться ситуация.
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Интервью с Романом Авдеевым и Сергеем Игнашевичем — про «Торпедо», РПЛ

«Торпедо» уже примеряет на себя РПЛ. На днях выиграло матч у дружеского «Спартака-2» на «Открытие Арене», а пару недель назад выбило «Крылья» из Кубка России. Результаты лидера ФНЛ впечатляют — уже к октябрю у них есть шестиочковый отрыв от второго места.
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Российский бизнесмен
Российский предприниматель банкир, до 2012 г. был единственным бенефициаром Московского кредитного банка, в конце 2017 года им контролировалось 55,73% акций банка.
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