РПЛ
Газета.RuИгнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Как сообщает "Чемпионат", специалист не знает, как может обернуться ситуация.
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с чего всё началось
«Торпедо» уже примеряет на себя РПЛ. На днях выиграло матч у дружеского «Спартака-2» на «Открытие Арене», а пару недель назад выбило «Крылья» из Кубка России. Результаты лидера ФНЛ впечатляют — уже к октябрю у них есть шестиочковый отрыв от второго места.Чемпионат02:00
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Владелец «Торпедо»: «Наш клуб достоин РПЛ, но решение о повышении в классе еще не принято»
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