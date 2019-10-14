«Торпедо» уже примеряет на себя РПЛ. На днях выиграло матч у дружеского «Спартака-2» на «Открытие Арене», а пару недель назад выбило «Крылья» из Кубка России. Результаты лидера ФНЛ впечатляют — уже к октябрю у них есть шестиочковый отрыв от второго места.

с чего всё началось

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Как сообщает "Чемпионат", специалист не знает, как может обернуться ситуация.

Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ

Спорт день за днем

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