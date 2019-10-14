РПЛ

RT на русскомRT на русскомИгнашевич прокомментировал возможный отказ «Торпедо» от участия в РПЛ

Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Игнашевич — о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ: мы должны быть готовы ко всему

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионатвчера в 01:15

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Тукманов — о «Торпедо»: «Нет смысла выходить в РПЛ, чтобы потом мыкаться по чужим стадионам»

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Игнашевич – о возможном отказе «Торпедо» от участия в РПЛ: «Мы должны быть готовы ко всему»

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«Чемпионат»: «Торпедо» не отказывается от выхода в РПЛ

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Сергей Игнашевич – о РПЛ: У «Торпедо» почти нет инфраструктуры – надо немного подождать

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Игнашевич о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ: «Мы до сих пор еще в ПФЛ можем вылететь»

ProstoProSportвчера в 03:39

«Торпедо» откажется от РПЛ? Все серьезно?

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Владелец «Торпедо» рассказал, как решился воспитывать 17 приёмных детей

Чемпионатвчера в 02:00
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Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

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Шоу-бизнес

Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro вчера в 12:26
Происшествия

МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК вчера в 10:39
Происшествия

В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:55
Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

WMJ.ru вчера в 08:36
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Общество

«Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами

Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров.
Югополис 03:03
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне

Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.
REGNUM 02:46
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».
Lenta.ru вчера в 21:03
Экономика

Счетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным

СП полагает, что бюджет может недополучить порядка 700 млрд рублей за период 2020-2022 гг. (154,5 млрд в 2020-м, 217 млрд в 2021-м и 351 млрд в 2022-м) из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов, которые Минфин переоценил на 14-25% относительно прогнозов Росимущества.
Ruposters.ru вчера в 06:58
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости 02:56
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
Авто

Двойной багажник уже получила Lada Largus

В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Экономика

«Яндексу» предложили размыть акционеров

На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Экономика

В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях

Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.
ГЛАС.RU вчера в 12:35
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия вчера в 10:26
Общество

В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи

Бригаде скорой медицинской помощи могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента, следует из законопроекта, внесённого в Государственную думу.
РИА Новости вчера в 07:39
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия

В СКР научились устанавливать личности людей в масках

Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России (СКР) применяет технологии, помогающие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и специальной одеждой.
Интерфакс - Россия 01:31
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Общество

Россия перешла на цифровое телевидение

В России завершается четвертая и последняя волна отключения аналогового вещания федеральных телеканалов.
Кавказ Пост вчера в 05:10
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Экономика

«Мосбиржа» утвердила стратегию развития до 2024 года

Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития биржи и ее дочерних компаний до 2024 года, сообщает компания.
Finam.Ru 02:39
Общество

Российские вузы заняли первые три места в региональном рейтинге QS

Российские вузы возглавили рейтинг университетов QS "Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой", топ-3 составили МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
РИА Новости вчера в 15:47
Энергетика

Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти

"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:00
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Авдеев Роман
Российский бизнесмен
Российский предприниматель банкир, до 2012 г. был единственным бенефициаром Московского кредитного банка, в конце 2017 года им контролировалось 55,73% акций банка.
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