РПЛ
RT на русскомИгнашевич прокомментировал возможный отказ «Торпедо» от участия в РПЛ
Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской Премьер-Лиге.Чемпионатвчера в 01:15
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