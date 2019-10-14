Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской Премьер-Лиге.

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Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Игнашевич прокомментировал возможный отказ «Торпедо» от участия в РПЛ

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