РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИгнатьев и Баринов не верят в победу «Спартака» над «Уралом»

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Да, есть определенные сложности, связанные с тем, что многие игроки уезжали в свои сборные, но я верю в умение Семина добиваться положительного результата. Валерий Баринов: — 1:2. «Тамбов» после ухода Григоряна был на подъеме, команда одержала три победы подряд.
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