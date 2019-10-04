Футбол
РИА НовостиИгнатьев и Могилевец заменят Жемалетдинова и Зобнина в сборной России
В составе национальной команды Игнатьев и Могилевец заменят травмированных полузащитника "Локомотива" Рифата Жемалетдинова и хавбека московского "Спартака" Романа Зобнина.
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Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Общество
Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком
Более трети российский семей приобретает винные напитки, при чем за 2019 год их продажи увеличились на 9,1%, говорится в отчете Института маркетинговых исследований GFk.
РБК 02:58
Политика
В Нидерландах намерены расследовать роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата парламента Нидерландов потребовала от правительства страны расследовать роль Украины в крушении лайнера Boeing над Донецком, выполнявшего рейс MH17, передает сайт nos.nl.
Дождь 02 октября в 04:31
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун стала мамой
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун стала мамой. Ребенок появился на свет 3 октября.
Sports.ru 07:26
Культура
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Вечерний курьер 08:05
Космос
В NASA рассказали, когда Венера была обитаемой
Сотрудники Центра космических полетов Годдарда (исследовательская лаборатория NASA) разработали пять компьютерных симуляций, воссоздающих историю планеты.
МИР 24 03:11
Армия и оружие
Подлодки Тихоокеанского флота провели учебный бой у берегов Камчатки
РЕН ТВ вчера в 21:22
Политика
Зеленский заявил, что белорусам ближе Украина, чем Россия
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что белорусам ближе не Россия, а Украина.
ТАСС 08:23
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 21:19
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет день рождения
Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, как Владимир Путин планирует провести свой день рождения, который состоится 7 октября.
Слово и Дело 06:45
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Наука
В России нашли первый в мире алмаз-матрешку
На одном из месторождений в Якутии специалисты компании АЛРОСА нашли уникальный алмаз-матрешку, в полости которого свободно перемещается алмаз поменьше.
РБК 08:23
Футбол
«Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки»
Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
ProstoProSport 07:58
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Взгляд.ру вчера в 10:17
Политика
США отказались выдавать визы еще одной российской делегации в ООН
Некоторым российским делегатам, которые планировали принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН, не выдали американские визы.
Lenta.ru вчера в 18:35
Происшествия
Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья
В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05