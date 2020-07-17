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РИА НовостиИгнатьев о полуфинале КР: сейчас у «Зенита» всё лучше, чем у «Спартака»
Петербургский "Зенит" превосходит московский "Спартак" по всем компонентам, включая качество игры, перед полуфинальной встречей Кубка России, считает бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. "Зенит" в воскресенье сыграет со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.
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«Главное – отлаженная игра»: эксперт оценил силы «Зенита» и «Спартака» перед Кубком России
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Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
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По информации Букингемского дворца, в пятницу, 17 июля, внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж.
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Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
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США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
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