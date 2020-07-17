Петербургский "Зенит" превосходит московский "Спартак" по всем компонентам, включая качество игры, перед полуфинальной встречей Кубка России, считает бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. "Зенит" в воскресенье сыграет со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.

Игнатьев о полуфинале КР: сейчас у «Зенита» всё лучше, чем у «Спартака»

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