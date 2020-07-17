Коронавирус
РИА НовостиИгнатьев о полуфинале КР: сейчас у «Зенита» всё лучше, чем у «Спартака»
Петербургский "Зенит" превосходит московский "Спартак" по всем компонентам, включая качество игры, перед полуфинальной встречей Кубка России, считает бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. "Зенит" в воскресенье сыграет со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.
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«Главное – отлаженная игра»: эксперт оценил силы «Зенита» и «Спартака» перед Кубком России
Петербургский дневниквчера в 16:51
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Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru вчера в 14:42
Фигурное катание
Чемпионка мира по фигурному катанию трагически погибла в Москве
20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская трагически погибла в Москве, выпав из окна шестого этажа.
Московский Комсомолец 03:25
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Общество
В Югре выявлено 247 новых заражений коронавирусом
Ханты-Мансийск, 18 июля 2020, 09:32 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:32
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч
Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля.
Вечерняя Москва 02:14
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео начала внезапной проверки войск
Видео начала внезапной проверки боеготовности в подразделениях Южного и Западного военных округов опубликовало Министерство обороны РФ.
Вести.Ru вчера в 12:35
Здоровье
Определено главное противопоказание при вакцинировании от коронавируса
Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал главное противопоказание при вакцинировании от коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru вчера в 15:17
Политика
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия
Открытое горение на складе картона в Мытищах ликвидировано
Открытое горение на складе с картоном в подмосковных Мытищах ликвидировано пожарными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 00:24
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Армия и оружие
В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном
Известия вчера в 10:28
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Футбол
«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон
В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM вчера в 15:05
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
Общество
В Крыму число жертв коронавируса достигло 13 человек
Новые 12 случаев заражения коронавирусом выявлены в Крыму за сутки, число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 13, сообщили власти региона.
РИА Новости 03:14
Политика
Разведка США вновь проводит для Байдена брифинги по России и Китаю
Разведывательные службы США начали проводить брифинги для наиболее вероятного кандидата в президенты страны от Демократической партии Джозефа Байдена.
Известия 01:09
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Происшествия
Во французском Нанте произошел пожар в соборе
Пожар произошел в субботу утром в кафедральном соборе во французском городе Нант на западе страны, на место происшествия выехали пожарные, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на операционный пожарный и спасательный центр.
РИА Новости 03:14
Армия и оружие
Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр
«По поручению президента России министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в городе Кызыле многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 01:16
Авто
Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели
Лезги газет вчера в 08:49
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
На Украине коронавирусом заболели более 56 тыс. человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 56 455 случаев коронавируса, 1445 летальных, 28 931 пациент выздоровел.
Украина.ру 16 июля в 02:34
Футбол
Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит»
В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.
Радио Зенит вчера в 12:00