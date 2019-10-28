Футбол

Нева СпортНева СпортИгнатьев прокомментировал интерес со стороны «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев сообщил, что не получал официальных предложений от петербургского «Зенита». Весной между футболистом и руководством «Краснодара» возник конфликт, из-за чего Игнатьев был сослан в дубль. Летом петербургский клуб мог приобрести 20-летнего форварда.
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Игнатьев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»

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Sport24.ru14:45

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Невские Новости17:26

Игнатьев прокомментировал интерес со стороны «Зенита»

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