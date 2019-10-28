Футбол
Нева СпортИгнатьев прокомментировал интерес со стороны «Зенита»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев сообщил, что не получал официальных предложений от петербургского «Зенита». Весной между футболистом и руководством «Краснодара» возник конфликт, из-за чего Игнатьев был сослан в дубль. Летом петербургский клуб мог приобрести 20-летнего форварда.
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Технологии
Google заявила о достижении квантового превосходства
Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Происшествия
В Подмосковье арестовали студента, планировавшего убить однокурсников
Зарайский районный суд в Московской области арестовал до конца декабря студента техникума Бориса Банина, которого следствие подозревает в подготовке убийства однокурсников и преподавателя.
Политика
Власть транзита: РФ предложила Украине продлить договор по газу на год
28 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз–Россия–Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.
Армия и оружие
Труп убитого в Сирии главаря ИГ сбросили в море
Останки Абу Бакра аль-Багдади, возглавлявшего террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), захоронены в море.
Единоборства
Сын Пескова осудил Макгрегора за высказывания о Дагестане
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Политика
Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Авто
Первым гибридом Plug-In в семье R назван Volkswagen Touareg R
Глава Фольксвагена по маркетингу и продажам Юрген Стакман в интервью изданию Autocar рассказал, что кроссовер Volkswagen Touareg R станет первой моделью в линейке R с заряжаемой от розетки гибридной силовой установкой.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Политика
Главы КНШ ВС США и Генштаба ВС РФ провели телефонный разговор
В пресс-службе КНШ отметили, что разговор состоялся 25 октября.
Технологии
Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц
Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым взрослым фильмом, обогнав «Дэдпула»
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
Происшествия
Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар
Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости".
Хоккей
СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Политика
Джонсон согласился с решением ЕС перенести брексит до 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил президенту Евросовета Дональду Туску письмо, в котором подтвердил согласие с решением Евросоюза перенести брексит до 31 января 2020 года.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).