Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев сообщил, что не получал официальных предложений от петербургского «Зенита». Весной между футболистом и руководством «Краснодара» возник конфликт, из-за чего Игнатьев был сослан в дубль. Летом петербургский клуб мог приобрести 20-летнего форварда.

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