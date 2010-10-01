Футбол
Спорт-ЭкспрессИгнатьев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев признался, что ничего не знал об интересе «Зенита» в летнее трансферное окно. 20-летний российский футболист также вспомнил о ситуации с продлением контракта с «быками».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Политика
Украина решила, как будет обходиться без российского газа
Напомним, 28 октября в Брюсселе начали второй раунд трехсторонних переговоров, касающихся поставки российского газа Украине и транзит в Европу.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Путешествия
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Футбол
Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Киберспорт
Blizzard готовится представить Overwatch 2
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Кино
Анджей Сапковский считает, что «Ведьмак» превзойдет «Игру престолов»
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Футбол
Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Общество
Минпромторг готовит эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
Минпромторг подготовил проект перечня мероприятий, необходимых для организации приема потребительской упаковки в торговых объектах.
Футбол
Скауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»
Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Здоровье
Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог
Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Политика
Джонсон согласился на отсрочку «Брексита» до 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в письме председателю Европейского совета Дональду Туску, что он принимает отсрочку «Брексита» до 31 января, но это решение было «навязано правительству против его воли».
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову
Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года после продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Здоровье
Первая партия «Фризиума» закуплена и направлена пациентам
Первую партию "Фризиума" самолетом доставили из Франции. И отгрузили на склад Московского эндокринного завода.
Политика
На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского
Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Экономика
Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.