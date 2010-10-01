Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИгнатьев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев признался, что ничего не знал об интересе «Зенита» в летнее трансферное окно. 20-летний российский футболист также вспомнил о ситуации с продлением контракта с «быками».
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Игнатьев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»

Спорт-Экспресс14:20

И. Игнатьев: не слышал, что «Зенит» интересовался мной

Чемпионат14:27
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
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Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
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Напомним, 28 октября в Брюсселе начали второй раунд трехсторонних переговоров, касающихся поставки российского газа Украине и транзит в Европу.
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Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
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Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

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Минпромторг готовит эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах

Минпромторг подготовил проект перечня мероприятий, необходимых для организации приема потребительской упаковки в торговых объектах.
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Футбол

Скауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»

Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
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Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог

Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
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Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в письме председателю Европейского совета Дональду Туску, что он принимает отсрочку «Брексита» до 31 января, но это решение было «навязано правительству против его воли».
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову

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Первую партию "Фризиума" самолетом доставили из Франции. И отгрузили на склад Московского эндокринного завода.
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Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
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Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
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В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
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Иван Александрович Игнатьев
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Российский футболист, нападающий клуба «Краснодар» и молодёжной сборной России.
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