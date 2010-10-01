Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев признался, что ничего не знал об интересе «Зенита» в летнее трансферное окно. 20-летний российский футболист также вспомнил о ситуации с продлением контракта с «быками».

Игнатьев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»

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