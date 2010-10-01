Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.

Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии

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