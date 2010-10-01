Лига чемпионов
MetaratingsИгонин: готов ли вернуться в «Сатурн»? Чем я могу быть полезен?
Экс-полузащитник «Сатурна» Алексей Игонин в интервью metaratings.ru вспомнил время в подмосковной команде и ответил на вопрос, готов ли вернуться в Раменское.
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
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Россиян ожидают две двухдневные рабочие недели
Россиян в конце 2019-го и в начале 2020-го ожидают две двухдневные рабочие недели.
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Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
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"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
Медведеву показали суперкомпьютер Сбербанка
Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка рассказали Медведеву и о других возможностях применения этой технологии в реальной жизни.
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В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»
ФСБ совместно с МВД и СК пресекла в Дагестане деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Гаджеты
Можно ли на смартфон сделать хорошее фото ночью
Наука
Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью
Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Наука
Останки щенка самой древней собаки в мире обнаружены в Якутии
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
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Ученые рассказали, к чему снятся кошмары
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Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Гаджеты
Huawei объявила скидки до 17 тыс. рублей на свои смартфоны
В рамках крупной распродажи в России смартфоны Huawei предлагают со скидками до 17 тысяч рублей.
Политика
СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского
Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии дочери после комы
Режиссер Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому после автомобильной аварии.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Политика
Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал
Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
Здоровье
Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Армия и оружие
Новая форма женщин-военных привела в негодование украинцев
Новые образцы повседневной формы разработали на Украине для женщин-военнослужащих, говорится в сюжете ТСН.