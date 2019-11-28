Экс-полузащитник «Сатурна» Алексей Игонин в интервью metaratings.ru вспомнил время в подмосковной команде и ответил на вопрос, готов ли вернуться в Раменское.

Игонин: готов ли вернуться в «Сатурн»? Чем я могу быть полезен?

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