Лига чемпионов
MetaratingsИгонин: готов ли вернуться в «Сатурн»? Чем я могу быть полезен?
Экс-полузащитник «Сатурна» Алексей Игонин в интервью metaratings.ru вспомнил время в подмосковной команде и ответил на вопрос, готов ли вернуться в Раменское.
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Алексей Стрепетов: «Хватит ли зенитовцам после победы над «Лионом» сил на игру со «Спартаком»?»
Петербургский дневник06:23
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Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Кино
В Тверской области перед премьерой фильма «Ржев» зажгут «Свечи памяти»
Общество
В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования
Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.
Единоборства
Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Политика
Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-директора завода по делу братьев Магомедовых
Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-директора Подольского электромеханического завода Мурмана Закарадзе, обвиняемого в мошенничестве в рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Футбол
Вероника Риксен: «Фернандо верил, что станет первым человеком, кто выиграет битву у смерти»
Началось с того, что у Фернандо пропала речь.
Политика
МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу
Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
Экономика
Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)
После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
Киберспорт
В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю
Общество
В России запретят расплачиваться биткоинами
Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu
Специалисты площадки AnTuTu составили рейтинг наиболее мощных смартфонов, который вышел вслед за ТОПом лучших бюджетных девайсов.
Армия и оружие
У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике
Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Армия и оружие
РВСН уже получили более 150 пусковых установок комплекса «Ярс»
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса "Ярс", заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон подозревают в очередной беременности
Британцы заподозрили Кейт Миддлтон, ведущую себя крайне подозрительно, в очередной беременности.
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз
Сегодняшний день, 29 ноября, звезды советуют посвятить решению служебных вопросов. Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост.
Спорт
Глава ОКР заявил, что Россия не будет выступать под нейтральным флагом
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что никакой речи о нейтральном флаге для российских спортсменов на Олимпиаде быть не может.
Авто
Объявили цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте АвтоВАЗ опубликован прайс-лист на LADA Vesta 2020 модельного года.