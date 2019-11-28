Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsИгонин: готов ли вернуться в «Сатурн»? Чем я могу быть полезен?

Экс-полузащитник «Сатурна» Алексей Игонин в интервью metaratings.ru вспомнил время в подмосковной команде и ответил на вопрос, готов ли вернуться в Раменское.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игонин: готов ли вернуться в «Сатурн»? Чем я могу быть полезен?

Metaratings11:59

Алексей Игонин – о победе «Зенита» в ЛЧ: «Слабый «Лион»? Он больной, или его не кормили?»

Sportbox.RU08:18

Алексей Стрепетов: «Хватит ли зенитовцам после победы над «Лионом» сил на игру со «Спартаком»?»

Петербургский дневник06:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 19:30, Ашберн
Армия и оружие

КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра

Известия 17:24
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Дни.ру 07:41
Гаджеты

В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S

Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Кубанские новости 12:55
Кино

В Тверской области перед премьерой фильма «Ржев» зажгут «Свечи памяти»

КП - Тверь вчера в 01:20
Происшествия

В Китае преданная собака пыталась откопать могилу хозяина

РИА Новости 18:57
Общество

В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования

Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.
РБК 10:36
Единоборства

Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Телеканал 360° 14:22
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда 06:07
Политика

Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
RT на русском 17:31
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-директора завода по делу братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-директора Подольского электромеханического завода Мурмана Закарадзе, обвиняемого в мошенничестве в рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
News.ru 04:10
Футбол

Вероника Риксен: «Фернандо верил, что станет первым человеком, кто выиграет битву у смерти»

Началось с того, что у Фернандо пропала речь.
Спорт-Экспресс 16:10
Политика

МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу

Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
РИА Новости 06:19
Экономика

Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)

После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
ИноСМИ 16:02
Киберспорт

В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю

Игромания.ру вчера в 02:16
Общество

В России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Известия 16:00
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu

Специалисты площадки AnTuTu составили рейтинг наиболее мощных смартфонов, который вышел вслед за ТОПом лучших бюджетных девайсов.
Актуальные Новости 01:55
Армия и оружие

У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике

Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Ruposters.ru 10:14
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК вчера в 14:41
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК вчера в 15:55
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Армия и оружие

РВСН уже получили более 150 пусковых установок комплекса «Ярс»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса "Ярс", заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:16
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон подозревают в очередной беременности

Британцы заподозрили Кейт Миддлтон, ведущую себя крайне подозрительно, в очередной беременности.
Актуальные Новости 26 ноября в 02:12
Политика

Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Газета.Ru 14:05
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия вчера в 16:01
Общество

Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз

Сегодняшний день, 29 ноября, звезды советуют посвятить решению служебных вопросов. Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост.
АСТВ 09:00
Спорт

Глава ОКР заявил, что Россия не будет выступать под нейтральным флагом

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что никакой речи о нейтральном флаге для российских спортсменов на Олимпиаде быть не может.
МР7.ру 07:23
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК 03:14
Авто

Объявили цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года

На официальном сайте АвтоВАЗ опубликован прайс-лист на LADA Vesta 2020 модельного года.
32CARS.ru вчера в 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное