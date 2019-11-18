Футбол

RT на русскомRT на русскомИгонин раскритиковал натурализацию в сборной России

Бывший капитан «Зенита», а в настоящее время депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборную России.
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Алексей Игонин: «Чтобы „выстрелить“ на Евро, надо вспомнить свои лучшие качества»

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RT на русском12:04

Бывший капитан «Зенита» выступил против натурализации в сборной

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