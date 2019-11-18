Футбол
Газета.RuБывший капитан «Зенита» выступил против натурализации в сборной
Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборной России, передает "Петербургский дневник".
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Алексей Игонин: «Чтобы „выстрелить“ на Евро, надо вспомнить свои лучшие качества»
Петербургский дневник03:17
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Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения ВВС и сил ПВО Северной Кореи.
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Как указано в документе, «Ростелеком» назначается единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью закупок, связанных с переводом в «облако» информационных систем и ресурсов Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы, Росархива и Фонда социального страхования.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
Три станции красной ветки метро изменят режим работы
Сообщается, что эта временная мера связана с проведением организационно-учебных мероприятий.
Армия и оружие
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Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране.
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Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
Авто
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Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
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Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
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Антон Хабаров подтвердил брак Мироновой с актером на 19 лет моложе
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Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
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Россия передала задержанные корабли ВМС Украины
Напомним, что три корабля ВМС Украины - буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск», были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение границы РФ.
Экономика
Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Назначен новый глава УГИБДД Москвы
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Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
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ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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Раскрыты характеристики российских универсальных десантных кораблей
Военно-морской флот РФ раскрыл характеристики российских универсальных десантных кораблей, строительство которых начнется в 2020 году в Крыму, передает «Хайтек».
Политика
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Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
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Нападающий «Авангарда» Широков забил гол в стиле Кучерова, видео
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Ученые-врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака.
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ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
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Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.