Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUИгонин сравнил критиков Дзюбы с воронами

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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался по поводу критики в адрес нападающего Артема Дзюбы. Напомним, что форвард забил победный гол в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона" (2:0).
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