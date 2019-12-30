Экономика
РБКИгорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
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Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
Единоборства
Кадыров пообещал уложить Емельяненко одним ударом в пятом раунде
Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его, — отметил на своей странице в "Телеграме".
Политика
На какие проекты в РФ американский фонд потратил около $1 млн в 2019 году
В 2019 году американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) выделил около $1 млн на проекты в России.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Футбол
Семак назвал маловероятными трансферы «Зенита» зимой
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак считает маловероятными трансферы «Зенита» в зимнее окно.
Кино
Главным фильмом года у россиян стала драма «Зелёная книга»
Космос
Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку
Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина
Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Шоу-бизнес
Андрей Разин пообещал засудить Малахова
Происшествия
В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Шоу-бизнес
Певица Слава показала новогодний образ в восточном стиле с декольте
Артистка, как и многие другие представители шоу-бизнеса, была приглашена на съемки новогоднего мюзикла. Роль для Славы выбрали необычную.
Происшествия
В МВД Казахстана рассказали о расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате
Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Происшествия
Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Кино
Названы фильмы, которые стоит посмотреть в новогодние праздники
Шоу-бизнес
Охлобыстин принес извинения проституткам после скандала с Водонаевой
Происшествия
На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 47
Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Происшествия
В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась
Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Общество
В России могут объединить все гражданские самолёты под единым брендом
Слюсарь отметил, что единая линейка под единым названием самолётов практикуется на рынке гражданской авиации и позволяет «аккумулировать инвестиции в один бренд, а не рассеивать их по многим направлениям».
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.