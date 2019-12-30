Экономика
РБКИгорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
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Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
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Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце 2019 года, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке.
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Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
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В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Тело трехмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги несколько дней назад, обнаружено в понедельник на территории Кемеровской области.
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Два человека погибли во время стрельбы в церкви в Техасе
Два человека погибли и еще один находится в критическом состоянии после стрельбы, произошедшей в церкви города Уайт-Сеттлмент, штат Техас.
Общество
В Британии мужчина-трансгендер родил ребенка от женщины-трансгендера
Экономика
Жители Колымы уже получают повышенную пенсию
Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами
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Наука
Ученые предсказали эффект антидепрессантов по изменению связей в мозге
Ученые из Манчестерского и Йельского университетов провели исследование антидепрессантов и смогли предсказать их эффект по изменению связей в мозге.
Армия и оружие
В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом
Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам".
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
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