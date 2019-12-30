Экономика

РБКРБКИгорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
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Сын генпрокурора Чайки занялся инжинирингом с ВЭБ.РФ

Forbes00:39

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

РБК01:00

Сын генпрокурора России занялся новым проектом с госкорпорацией ВЭБ.РФ

Эхо Москвывчера в 20:03

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RuNews24.ru03:05

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Компания01:23
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Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

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В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

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Два человека погибли во время стрельбы в церкви в Техасе

Два человека погибли и еще один находится в критическом состоянии после стрельбы, произошедшей в церкви города Уайт-Сеттлмент, штат Техас.
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Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами

Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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Ученые предсказали эффект антидепрессантов по изменению связей в мозге

Ученые из Манчестерского и Йельского университетов провели исследование антидепрессантов и смогли предсказать их эффект по изменению связей в мозге.
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В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом

Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам".
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

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В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

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В Балакове назначили нового прокурора

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Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП

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