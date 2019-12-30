Общество

РБКРБКИгорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
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Сын генпрокурора Чайки занялся инжинирингом с ВЭБ.РФ

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