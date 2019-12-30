«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.

Общество Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале – в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.

Происшествия Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.

Политика В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.

Происшествия Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.

Политика В РПЦ осудили закон о свободе вероисповедания в Черногории Закон о свободе вероисповедания в Черногории является циничным ударом по Сербской православной церкви (СПЦ), поддерживает раскол и пытается поставить церковь в зависимость от государства.

Общество Роспотребнадзор предупредил об опасности новогодних салатов В Роспотребнадзоре порекомендовали заправлять новогодний салат перед подачей на стол, а уже заправленный салат убирать на ночь в холодильник.

Политика Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Общество Меган Маркл и принца Гарри отказались принять в канадском ресторане Коффель объяснил супругам, что ресторан не может обеспечить полную безопасность членам британской королевской семьи — он отказался предоставить им столик, чтобы не подвергать риску герцогов и других гостей.

Театры Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.

Наука Мучные черви едят пластмассу безопасно Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Единоборства Отец Нурмагомедова отсоветовал Кадырову и Емельяненко драться Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном поединке между бойцом Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.