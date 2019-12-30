Общество
РБКИгорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
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Шоу-бизнес
Дочери Анастасии Волочковой не понравился ее новый возлюбленный
Анастасия Волочкова стала гостьей передачи «Звезды сошлись» на НТВ, где рассказала, что ее дочери не понравился новый кавалер матери.
Общество
Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах
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Происшествия
Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове
Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
Декабрьский "тёплый режим погоды" сохранится в Москве и в течение первых дней января.
Политика
В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми
В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.
Происшествия
В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке
В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Политика
В РПЦ осудили закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории является циничным ударом по Сербской православной церкви (СПЦ), поддерживает раскол и пытается поставить церковь в зависимость от государства.
Футбол
ФК «Краснодар» вернул Егора Сорокина из аренды в «Рубине»
Центральный защитник казанского "Рубина", один из кандидатов в сборную России Егор Сорокин вторую часть сезона-2019/2020 проведет в "Краснодаре".
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасности новогодних салатов
В Роспотребнадзоре порекомендовали заправлять новогодний салат перед подачей на стол, а уже заправленный салат убирать на ночь в холодильник.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Общество
Меган Маркл и принца Гарри отказались принять в канадском ресторане
Коффель объяснил супругам, что ресторан не может обеспечить полную безопасность членам британской королевской семьи — он отказался предоставить им столик, чтобы не подвергать риску герцогов и других гостей.
Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Политика
В Донбассе начался обмен пленными
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Происшествия
Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
Армия и оружие
США не сообщили России об ударах по объектам в Сирии и Ираке
Россия не получала от США информации об ударах по ряду объектов в Сирии и Ираке, нанесённых 29 декабря.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов
Наука
Мучные черви едят пластмассу безопасно
Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда
Единоборства
Отец Нурмагомедова отсоветовал Кадырову и Емельяненко драться
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном поединке между бойцом Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Политика
Участник обмена пленными сравнил Украину с Голливудом
Один из участников состоявшегося накануне обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Максим Теорентер сравнил Украину с Голливудом.
Шоу-бизнес