Общество
РБКИгорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
Госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Национальная инжиниринговая корпорация (НИК) создали совместное предприятие. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, поступившем в РБК. Основной владелец НИК — предприниматель и сын генерального прокурора Игорь Чайка.
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с чего всё началось
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.РБК01:00
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Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Происшествия
В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением
Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Режиссёр Константин Богомолов опубликовал в Instagram пост с признаниями в любви Ксении Собчак.
Политика
Лавров оценил идею объявить над Ливией бесполетную зону
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил предложение объявить над территорией Ливии бесполетную зону.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Происшествия
Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедово
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, летевший из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово.
Здоровье
Вероника Скворцова пообещала не допустить в 2020 году случаев массового увольнения медиков
Минздрав заинтересован в устранении дисбаланса, связанного с зарплатами медицинских работников.
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов: «Хотел бы увидеть реванш Хабиба и Конора, чтобы хейтеры замолчали»
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова дал большое интервью «СЭ» по итогам года.
Происшествия
Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе в Астрахани
Обрушение пола в подвале произошло в кафе "Мечта" в Трусовском районе Астрахани, госпитализированы четыре человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Астраханской области.
Армия и оружие
Зять Эрдогана озолотится после ввода войск в Ливию
Международное сообщество уверено, что такая мнимая причина используется Эрдоганом для достижения собственных целей — завладеть ливийской нефтью после введения в страну войск.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные авто
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Футбол
Павел Мамаев рассказал, какими для него стали два месяца в «Ростове»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, почему клуб принял его после расторжения контракта с «Краснодаром» из-за отбывания срока в колонии.
Политика
В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Происшествия
На окраине Омска нашли стоящий на коленях труп
Тело осмотрел эксперт и не нашел следов насильственной смерти.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Экономика
Антипинский НПЗ признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Общество
В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия
Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.
Экономика
Мантуров назвал сроки повторной индексации утильсбора на автомобили
Правительство России планирует повторно проиндексировать утилизационный сбор на автомобили в 2021 или 2022 году.
Общество
Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Происшествия
Полицейский сломал череп жительнице Екатеринбурга
Жительница Екатеринбурга Оксана Щипакина рассказала, что сотрудник полиции в звании капитана избил её и сломал череп.
Происшествия
Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат
Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.