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РБК
РБК

Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам товаров в Китай

Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора России и нынешнего полпреда президента в СКФО Юрия Чайки, вышел из капитала компании «Русский экспорт», в которой он был одним из основателей. "Русский экспорт" специализируется на поставках в Китай продуктов из России.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам продуктов в КНР

Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам продуктов в КНР Игорь Чайка — сын бывшего генпрокурора, а ныне полпреда президента в СКФО Юрия Чайки — перестал быть совладельцем компании "Русский экспорт", которая занималась поставками продуктов из РФ в Китай.
Коммерсантъ18:54
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Компания

Игорь Чайка вышел из капитала «Русского экспорта»

Компания05:53
БИЗНЕС Online

Сын экс-генпрокурора Чайки вышел из бизнеса по поставкам продуктов в Китай

БИЗНЕС Online05:04
Коммерсантъ

Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам продуктов в КНР

Коммерсантъ18:54
РБК

Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам товаров в Китай

РБК04:55

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском
Интерфакс02:21
2,2K

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
2,8K

Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и Центр коммунального сервиса) областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.
РБК05:00
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
1,5K

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
2,9K

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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