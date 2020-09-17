Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам товаров в Китай
Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора России и нынешнего полпреда президента в СКФО Юрия Чайки, вышел из капитала компании «Русский экспорт», в которой он был одним из основателей. "Русский экспорт" специализируется на поставках в Китай продуктов из России.В источнике
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Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам продуктов в КНР
Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам продуктов в КНР Игорь Чайка — сын бывшего генпрокурора, а ныне полпреда президента в СКФО Юрия Чайки — перестал быть совладельцем компании "Русский экспорт", которая занималась поставками продуктов из РФ в Китай.
Коммерсантъ18:54
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