РБК 1

Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора России и нынешнего полпреда президента в СКФО Юрия Чайки, вышел из капитала компании «Русский экспорт», в которой он был одним из основателей. "Русский экспорт" специализируется на поставках в Китай продуктов из России.