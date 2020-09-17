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РБК
РБК

Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам товаров в Китай

Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора России и нынешнего полпреда президента в СКФО Юрия Чайки, вышел из капитала компании «Русский экспорт», в которой он был одним из основателей. "Русский экспорт" специализируется на поставках в Китай продуктов из России.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам продуктов в КНР

Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам продуктов в КНР Игорь Чайка — сын бывшего генпрокурора, а ныне полпреда президента в СКФО Юрия Чайки — перестал быть совладельцем компании "Русский экспорт", которая занималась поставками продуктов из РФ в Китай.
Коммерсантъ18:54
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News.ru

Из бизнеса по поставкам товаров в Китай вышел сын экс-генпрокурора России

News.ru09:31
Компания

Игорь Чайка вышел из капитала «Русского экспорта»

Компания05:53
РБК

Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам товаров в Китай

РБК04:55
БИЗНЕС Online

Сын экс-генпрокурора Чайки вышел из бизнеса по поставкам продуктов в Китай

БИЗНЕС Online05:04
Коммерсантъ

Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам продуктов в КНР

Коммерсантъ18:54

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде
РИА Новости08:54
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон испекли булочки для жителей Лондона

Принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон посетили одну из самых знаменитых лондонских булочных под названием Brick Lane, которая обеспечивает местных жителей бесплатной едой — бубликами.
Pravda.Ruвчера в 14:12
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,4K

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Век04:04
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Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 31 пациент, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:59
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