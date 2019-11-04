Футбол
Советский спортИгорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары
Смотрели матчи, против кого играл Спартак и какие сложности создавали соперники, какая тактика приносила им успех. Тем не менее, во втором тайме у Спартака были хорошие моменты, но и мы, если бы сыграли поспокойнее и рассудительнее, были шансы забить второй мяч.
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Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
Piter.tv 07:37
Общество
Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий
В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Политика
Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:23
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 07:23
Политика
Путин уволил 10 генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении должностных лиц в системе СК РФ, МЧС, МВД.
Московский Комсомолец вчера в 12:25
Культура
Ушел из жизни актер Петр Смидович
Российский актер Петр Смидович ушел из жизни на 67 году. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается на сайте театра Et Cetera.
Политика Сегодня 08:43
Кино
Названы самые жуткие персонажи фильмов ужасов
Журналисты издания The Independent составили рейтинг самых жутких персонажей в истории мирового кинематографа.
Piter.tv 03:23
Происшествия
В Москве после визита к стоматологу умер подросток
Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Вести.Ru 08:28
Политика
Ушел из жизни генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Сегодня, 5 ноября, скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын, освещавший в 2008 году ход конфликта в Южной Осетии.
REGNUM 07:44
Наука
Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением
Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.
ФедералПресс 06:55
Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Музыка
Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке
Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан.
Телепрограмма вчера в 07:27
Политика
Турция отказалась спрашивать разрешения США на российские самолеты
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о том, что страна сохраняет за собой право приобрести российские истребители в случае отказа США в поставках F-35, об этом сообщает ТАСС.
Военное дело 06:04
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU вчера в 10:08
Кино
Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019
Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Политика
На Украине заявили о переданных России четырех шпионах
Во время последнего украинско-российского обмена заключенными, который состоялся 7 сентября, Киев передал Москве четверых украинцев, завербованных российскими спецслужбами.
Lenta.ru 08:33
Общество
В Microsoft доказали выгоду четырехдневной рабочей недели
В японском офисе Microsoft провели в экспериментальном режиме перешли на четырехдневную рабочую неделю.
Piter.tv вчера в 11:36
Происшествия
В Петербурге задержали начальника Шкиперской таможни за взятки
Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
РИА Новости 08:36
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Rambler News Service 08:41
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес
70-летний Ричард Гир в третий раз станет отцом
Напомним, будущий малыш сделает актера отцом в третий раз. У Ричарда Гира уже есть двое детей.
Летидор 03:15