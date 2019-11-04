Футбол

Советский спортСоветский спортИгорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары

Смотрели матчи, против кого играл Спартак и какие сложности создавали соперники, какая тактика приносила им успех. Тем не менее, во втором тайме у Спартака были хорошие моменты, но и мы, если бы сыграли поспокойнее и рассудительнее, были шансы забить второй мяч.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Игорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары

Советский спорт15:48

Черевченко: перестроили тактику. Знали силу «Спартака» и его быстрых игроков

Чемпионат13:49

Игорь Черевченко: «Мы могли забивать еще»

Спорт-Экспресс13:42

Черевченко: «Во втором тайме „Арсенал“ мог еще забивать „Спартаку“»

Sport24.ru13:44

Черевченко: «Физически игроки по полю летали»

Евро-футбол.ру13:36

Игорь Черевченко: «„Спартак“ применяет одну и ту же тактику»

Sportbox.RU14:00

Тренер «Арсенала»: смотрели игры «Спартака» и перестроили свою тактику

РИА Новости13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:32, Вашингтон
Футбол

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона в матче с «Эвертоном»

«Тоттенхэм Хотспур» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает The Guardian.
Чемпионат 15:36
Происшествия

В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой

Московский Комсомолец 16:55
Армия и оружие

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Происшествия

Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре

На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Гаджеты

Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета

04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск 02:35
Политика

Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
РИА Новости 16:44
Общество

Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства Гандзюк

Газета.Ru 18:45
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Игры

Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

Pravda.Ru вчера в 07:26
Музыка

Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия 14:40
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Фигурное катание

Загитова хочет прыгнуть с парашютом

Газета.Ru 09:00
Политика

Голикова: оптимизация здравоохранения в регионах прошла неудачно

Вице-премьер Татьяна Голикова призналась в провале оптимизации здравоохранения в регионах.
РЕН ТВ вчера в 18:53
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Здоровье

Доктор Мясников перечислил пять симптомов, которые опасно игнорировать

Главный врач городской клинической больницы № 71 Москвы и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал пять симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать.
Вечерняя Москва 01 ноября в 18:46
Политика

В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.
РИА Новости 18:45
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20
Армия и оружие

На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт

Ореанда-Новости 12:40
Шоу-бизнес

Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Здоровье

Молодые медики рассказали о работе на Сахалине

В этом году в государственные учреждения Сахалинской области было привлечено 245 врачей, 101 из них молодые специалисты.
АСТВ 01 ноября в 20:00
Кино

Названы самые жуткие монстры в истории кино

Life.ru 02 ноября в 08:07
Здоровье

Перед сном — лучшее время принимать препараты против гипертонии

Люди с высоким артериальным давлением, которые принимают все назначенные антигипертензивные препараты за один раз перед сном, лучше контролируют кровяное давление, по сравнению с теми, кто принимает лекарственные препараты утром.
Medical Insider 02 ноября в 13:21
Хоккей

«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ

РИА Новости 11:11
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Финансы

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Шоу-бизнес

Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после спектакля

Актер Василий Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после того, как во время спектакля у него поднялось давление.
Аргументы и Факты 05:53
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости вчера в 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника; тренер. Сын футболиста Геннадия Черевченко, проведшего почти всю карьеру за душанибинский «Памир».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное