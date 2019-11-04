Футбол
Советский спортИгорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары
Смотрели матчи, против кого играл Спартак и какие сложности создавали соперники, какая тактика приносила им успех. Тем не менее, во втором тайме у Спартака были хорошие моменты, но и мы, если бы сыграли поспокойнее и рассудительнее, были шансы забить второй мяч.
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Футбол
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона в матче с «Эвертоном»
«Тоттенхэм Хотспур» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает The Guardian.
Чемпионат 15:36
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Происшествия
Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре
На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета
04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск 02:35
Политика
Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО
Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
РИА Новости 16:44
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru вчера в 07:26
Музыка
Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия 14:40
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Фигурное катание
Загитова хочет прыгнуть с парашютом
Газета.Ru 09:00
Политика
Голикова: оптимизация здравоохранения в регионах прошла неудачно
Вице-премьер Татьяна Голикова призналась в провале оптимизации здравоохранения в регионах.
РЕН ТВ вчера в 18:53
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Здоровье
Доктор Мясников перечислил пять симптомов, которые опасно игнорировать
Главный врач городской клинической больницы № 71 Москвы и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал пять симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать.
Вечерняя Москва 01 ноября в 18:46
Политика
В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.
РИА Новости 18:45
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20
Армия и оружие
На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт
Ореанда-Новости 12:40
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Здоровье
Молодые медики рассказали о работе на Сахалине
В этом году в государственные учреждения Сахалинской области было привлечено 245 врачей, 101 из них молодые специалисты.
АСТВ 01 ноября в 20:00
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 02 ноября в 08:07
Здоровье
Перед сном — лучшее время принимать препараты против гипертонии
Люди с высоким артериальным давлением, которые принимают все назначенные антигипертензивные препараты за один раз перед сном, лучше контролируют кровяное давление, по сравнению с теми, кто принимает лекарственные препараты утром.
Medical Insider 02 ноября в 13:21
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Шоу-бизнес
Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после спектакля
Актер Василий Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после того, как во время спектакля у него поднялось давление.
Аргументы и Факты 05:53
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости вчера в 08:05