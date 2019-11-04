Футбол

Советский спортСоветский спортИгорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары

Смотрели матчи, против кого играл Спартак и какие сложности создавали соперники, какая тактика приносила им успех. Тем не менее, во втором тайме у Спартака были хорошие моменты, но и мы, если бы сыграли поспокойнее и рассудительнее, были шансы забить второй мяч.
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Игорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары

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