Футбол
Советский спортИгорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары
Смотрели матчи, против кого играл Спартак и какие сложности создавали соперники, какая тактика приносила им успех. Тем не менее, во втором тайме у Спартака были хорошие моменты, но и мы, если бы сыграли поспокойнее и рассудительнее, были шансы забить второй мяч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Кино
Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»
По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Происшествия
Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка
Сотрудники УМВД по Камчатскому краю проводят дополнительную проверку в рамках уголовного дела об истязании трехлетнего ребенка семьей его дяди, под опеку которого мальчик попал в 2017 году.
ТАСС 01:57
Шоу-бизнес
Певица МакSим дала провальный концерт в Казани
В Казани состоялся сольный концерт певицы МакSим, о чем пишут казанцы в своих Инстаграм.
Вести Подмосковья 04:04
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Армия и оружие
Охлажденная война: Горбачев оценил взаимоотношения РФ и Запада
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченному к 30-летию падения Берлинской стены, охарактеризовал нынешние отношения России и стран Запада.
РЕН ТВ вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске
Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Армия и оружие
Ракетное возмездие: «Точка» ударила по террористам в горах Латакии
Российская газета 05:46
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Экономика
«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Здоровье
Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью
Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
Невские Новости 06:03
Путешествия
Китайскими туристами на Камчатке займется ФСБ
В результате китайские туристы ходят где попало.
Отдых в России 02:43
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Газета.Ru вчера в 11:35
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Общество
Утечку данных клиентов подтвердил Альфа-банк
В "АльфаСтраховании" заявили об усилении мер безопасности и пообещали проверить размещенную в прессе информацию об утечке персональных данных своих клиентов.
Газета.Ru 05:33
Авто
Седан Volkswagen Polo получил дешевую спецверсию
Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на седан Volkswagen Polo в новом исполнении Select.
Автоновости дня 05:16
Политика
Конгрессмен: надо помочь странам «Триморья» снизить зависимость от России
Оказать поддержку странам Центральной и Восточной Европы в избавлении от «излишней» зависимости от российского топлива предложила член палаты представителей США Марси Каптур 5 ноября, сообщает RT.
Красная весна 04:13
Происшествия
В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме
РИА Новости 05:43
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
Общество
Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц
В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.
Газета.Ru вчера в 23:54
Здоровье
Эксперты назвали симптомы появления камней в желчном пузыре
Эксперты назвали симптомы появления камней в желчном пузыре.
OAnews 02 ноября в 12:00
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса
В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 03 ноября в 06:17