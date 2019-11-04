Футбол
Советский спортИгорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары
Смотрели матчи, против кого играл Спартак и какие сложности создавали соперники, какая тактика приносила им успех. Тем не менее, во втором тайме у Спартака были хорошие моменты, но и мы, если бы сыграли поспокойнее и рассудительнее, были шансы забить второй мяч.
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Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС 03 ноября в 02:46
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета
Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Общество
Погрузка белух из «китовой тюрьмы» началась в Приморье
АиФ Владивосток вчера в 21:23
Экономика
Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
АБН вчера в 23:11
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Вести.Ru вчера в 13:22
Финансы
Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС
Федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. в следующие три года от повышения ставки НДС до 20%.
Ведомости вчера в 19:00
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Происшествия
Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов
BFM.ru вчера в 23:48
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Происшествия
Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой
УралПолит.Ru вчера в 23:31
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
RZN.info 03 ноября в 08:00
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.
Пятый канал 03 ноября в 16:56
Армия и оружие
США удалось заглушить радары российских С-400
США удалось заглушить радары российских С-400.
Avia.pro 02 ноября в 19:07
Общество
В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru вчера в 23:39
Происшествия
Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев
В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Политика
Путин присвоил главному полицейскому Камчатки звание генерал-майора
До приезда на Камчатку был заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве.
КамИНФОРМ вчера в 20:51
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву
Вечерняя Москва 03 ноября в 06:37
Происшествия
В Москве убит глава центра «Э» по Ингушетии
В Москве застрелен начальник центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Znak.com 02 ноября в 11:54
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Авто
Hyundai отзовет свыше 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности
32CARS.ru вчера в 01:36
Шоу-бизнес
Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера
Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.
Пятый канал 03 ноября в 19:33
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Наука
Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы
Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.
МедиаПоток 03 ноября в 03:04
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Кино
Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077
3DNews вчера в 12:47
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 03 ноября в 08:15