Футбол

Советский спортСоветский спортИгорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары

Смотрели матчи, против кого играл Спартак и какие сложности создавали соперники, какая тактика приносила им успех. Тем не менее, во втором тайме у Спартака были хорошие моменты, но и мы, если бы сыграли поспокойнее и рассудительнее, были шансы забить второй мяч.
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Игорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары

Советский спортвчера в 15:48

Черевченко: перестроили тактику. Знали силу «Спартака» и его быстрых игроков

Чемпионатвчера в 13:49

Тренер «Арсенала»: смотрели игры «Спартака» и перестроили свою тактику

РИА Новостивчера в 13:44

Черевченко: «Во втором тайме „Арсенал“ мог еще забивать „Спартаку“»

Sport24.ruвчера в 13:44

Черевченко: «Физически игроки по полю летали»

Евро-футбол.рувчера в 13:36

Игорь Черевченко: «„Спартак“ применяет одну и ту же тактику»

Sportbox.RUвчера в 14:00

Игорь Черевченко: «Мы могли забивать еще»

Спорт-Экспрессвчера в 13:42
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Экономика

IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС 03 ноября в 02:46
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Гаджеты

Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета

Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Общество

Погрузка белух из «китовой тюрьмы» началась в Приморье

АиФ Владивосток вчера в 21:23
Экономика

Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
АБН вчера в 23:11
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru вчера в 13:22
Финансы

Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. в следующие три года от повышения ставки НДС до 20%.
Ведомости вчера в 19:00
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Происшествия

Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов

BFM.ru вчера в 23:48
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Происшествия

Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой

УралПолит.Ru вчера в 23:31
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
RZN.info 03 ноября в 08:00
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.
Пятый канал 03 ноября в 16:56
Армия и оружие

США удалось заглушить радары российских С-400

США удалось заглушить радары российских С-400.
Avia.pro 02 ноября в 19:07
Общество

В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru вчера в 23:39
Происшествия

Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев

В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Политика

Путин присвоил главному полицейскому Камчатки звание генерал-майора

До приезда на Камчатку был заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве.
КамИНФОРМ вчера в 20:51
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву

Вечерняя Москва 03 ноября в 06:37
Происшествия

В Москве убит глава центра «Э» по Ингушетии

В Москве застрелен начальник центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Znak.com 02 ноября в 11:54
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Авто

Hyundai отзовет свыше 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

32CARS.ru вчера в 01:36
Шоу-бизнес

Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера

Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.
Пятый канал 03 ноября в 19:33
Шоу-бизнес

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Наука

Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы

Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.
МедиаПоток 03 ноября в 03:04
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Игры

Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Кино

Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077

3DNews вчера в 12:47
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 03 ноября в 08:15
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