РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИгорь Черевченко: «Шамов получил травму на тренировке»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Локомотива».
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Черевченко не считает игру с «Локо» лучшей для «Арсенала»

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Игорь Черевченко: «У „Локо“ были хорошие шансы, Крыховяк не забил. Как часто бывает – ответная атака и забили мы»

Sports.ruвчера в 14:35

Игорь Черевченко: Хорошие чувства после окончания игрового года

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Если что, сын готов. «Локомотиву» не стоит грустить после разгрома

Sportbox.RU06:10
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Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
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Сбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

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Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:41
Общество

Мэр Липецка объяснила появление видео с нецензурной бранью

РБК 06:24
Футбол

ЦСКА победил «Краснодар» в матче молодежного первенства России

Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в матче 19-го тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости 05:28
Политика

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
РБК вчера в 12:21
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончался звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело 05:46
Космос

Запуск Starliner перенесли на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner в беспилотном режиме перенесен на сутки и теперь планируется на 20 декабря.
ТАСС вчера в 19:50
Общество

56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке

Говорит Москва 05 декабря в 08:10
Политика

Зеленский назвал условия амнистии ополченцев в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос продления закона об особом статусе Донбасса будет решаться после возвращения из Парижа, где 9 декабря пройдет съезд "нормандской четверки".
Комсомольская правда вчера в 15:38
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

РБК 04:28
Здоровье

В Невинномысске из-за антипрививочников шестеро заболели корью

В результате за две недели корью заболели сразу шесть человек. В городе объявили подчищающую иммунизацию.
Российская газета 03:48
Экономика

Калмыкия получила федеральный грант за эффективную работу власти

Правительство РФ утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны на общую сумму 45 млрд рублей.
РИА Калмыкия 04 декабря в 08:41
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Политика

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

В Минске начался протест против интеграции с Россией, которую обсудят в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин.
Lenta.ru 06:06
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
Происшествия

В Волгоградской области двое семилетних детей провалились под лёд

RT на русском 06:41
Общество

Федеральное авиационное управление США взыщет с Boeing $3,9 млрд

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предложило взыскать с корпорации Boeing штраф в размере $3,9 млрд за установку некачественных деталей, передает ТАСС.
NewInform 06:41
Политика

Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
REGNUM 04:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk 05 декабря в 13:05
Общество

Малышева развеяла популярные мифы об МРТ

В первую очередь Малышева подчеркнула, что МРТ и КТ, несмотря на сложившееся мнение, являются совершенно разными процедурами.
ФедералПресс 06:47
Армия и оружие

США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии

Американские военные считают, что пропавший в конце ноября беспилотник ВС США был сбит российскими средствами ПВО в небе над Ливией.
Газета.Ru 06:54
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Технологии

WhatsApp и Instagram могут скоро заблокировать

После проигранного дела о нарушении патентов, приложения Facebook вроде WhatsApp и Instagram вскоре могут оказаться заблокированными, по крайней мере, в Германии.
iXBT.com 03:34
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:18
Экономика

ГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
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Общество

Грета Тунберг призналась в неэффективности экоактивизма в мире

Знаменитая экоактивистка Грета Тунберг оценила успехи экоактивизма в мире. По ее словам, реальных результатов от этого движения нет.
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Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
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