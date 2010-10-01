РПЛ
Спорт-ЭкспрессИгорь Черевченко: «Шамов получил травму на тренировке»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Локомотива».
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Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Футбол
ЦСКА победил «Краснодар» в матче молодежного первенства России
Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в матче 19-го тура молодежного первенства России по футболу.
Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончался звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Космос
Запуск Starliner перенесли на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner в беспилотном режиме перенесен на сутки и теперь планируется на 20 декабря.
Общество
56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке
Политика
Зеленский назвал условия амнистии ополченцев в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос продления закона об особом статусе Донбасса будет решаться после возвращения из Парижа, где 9 декабря пройдет съезд "нормандской четверки".
Здоровье
В Невинномысске из-за антипрививочников шестеро заболели корью
В результате за две недели корью заболели сразу шесть человек. В городе объявили подчищающую иммунизацию.
Экономика
Калмыкия получила федеральный грант за эффективную работу власти
Правительство РФ утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны на общую сумму 45 млрд рублей.
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Политика
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В Минске начался протест против интеграции с Россией, которую обсудят в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Общество
Федеральное авиационное управление США взыщет с Boeing $3,9 млрд
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предложило взыскать с корпорации Boeing штраф в размере $3,9 млрд за установку некачественных деталей, передает ТАСС.
Политика
Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Общество
Малышева развеяла популярные мифы об МРТ
В первую очередь Малышева подчеркнула, что МРТ и КТ, несмотря на сложившееся мнение, являются совершенно разными процедурами.
Армия и оружие
США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии
Американские военные считают, что пропавший в конце ноября беспилотник ВС США был сбит российскими средствами ПВО в небе над Ливией.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Технологии
WhatsApp и Instagram могут скоро заблокировать
После проигранного дела о нарушении патентов, приложения Facebook вроде WhatsApp и Instagram вскоре могут оказаться заблокированными, по крайней мере, в Германии.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
Экономика
ГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
Общество
Грета Тунберг призналась в неэффективности экоактивизма в мире
Знаменитая экоактивистка Грета Тунберг оценила успехи экоактивизма в мире. По ее словам, реальных результатов от этого движения нет.
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.