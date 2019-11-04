Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после победы над «Спартаком» (1:0) в рамках 15-го тура РПЛ рассказал, как его штаб готовился к игре с московской командой.

Игорь Черевченко: «„Спартак“ применяет одну и ту же тактику»

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