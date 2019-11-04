Футбол
Sportbox.RUИгорь Черевченко: «„Спартак“ применяет одну и ту же тактику»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после победы над «Спартаком» (1:0) в рамках 15-го тура РПЛ рассказал, как его штаб готовился к игре с московской командой.
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Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20
Общество
В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru 15:07
Космос
Voyager 2 покинул нашу Солнечную систему, подтвердили ученые
LentaChel.ru 14:50
Футбол
«Краснодар» избежал поражения от «Ростова» в матче РПЛ
Газета.Ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Тодоренко рассказала о ссорах с Топаловым
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Инстаграме о нюансах семейной жизни с Владом Топаловым.
Вечерний курьер 08:34
Политика
США официально заявили о выходе из Парижского соглашения
США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Общество
Персонально ваш: Владимир Пастухов
М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.
Эхо Москвы 10:51
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Экономика
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Авто
Chevrolet Tahoe предлагается в кредит под 0,1% годовых
Как сообщает агентство "Автостат", американский внедорожник предлагается в кредит со специальной ставкой всего 0,1% годовых.
Тарантас Ньюс 02 ноября в 08:01
Киберспорт
Режиссёр Overwatch 2: утечки сильно деморализуют команду
Blizzard представила Overwatch 2 на Blizzcon 2019, причём пообещала массу контента владельцам оригинальной игры (единственное, чего они не получат — новые кооперативные и героические миссии).
3DNews 07:47
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 09:44
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Авто
В Узбекистан скоро доставят первую партию Chevrolet Trailblazer
Компания GM Thailand в конце октября направила первую партию автомобилей марки Chevrolet Trailblazer в Узбекистан.
Goroday.ru 10:12
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.
Gazeta.SPb 01 ноября в 12:09
Наука
Дрон научили быстро летать с готовностью перейти на запасной маршрут
Инженеры научили малые беспилотники быстро летать в сложной обстановке с неполными данными о местности, простраивая на лету запасной безопасный маршрут.
N+1 02 ноября в 06:59
Футбол
Главный тренер «Аякса» не планирует возглавлять «Баварию»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что не станет возглавлять мюнхенскую «Баварию», сообщает FOX Sports.
Bookmaker-ratings.ru 16:07
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество
Празднование Дня народного единства прошло без серьезных инцидентов
Существенных нарушений общественного порядка во время празднования Дня народного единства допущено не было.
Политическая Экспертиза 13:14
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru 12:18