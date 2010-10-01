Футбол
Матч ТВИгорь Черевченко: «У „Арсенала“ не получилось целостной игры»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после поражения от «Краснодара» (0:2) в рамках 11-го тура чемпионата России отметил физическую форму своих подопечных, а также похвалил их самоотдачу.
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Общество
Врачи назвали три симптома рака печени
Специалисты в области медицины назвали три частых симптома, по которым можно определить развитие рака печени.
Экономика сегодня 13:56
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Армия и оружие
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел в виду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит».
Lenta.ru вчера в 07:58
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Гаджеты
Компания Oppo готовит бюджетные 5G-смартфоны по цене от $420
В компании Oppo объявили, что все смартфоны в дальнейшем будут выпускаться с технологией 5G и с ценником до 420 долларов.
Vevby.ru 02:59
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Здоровье
Врач рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе
Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, кандидат медицинских наук Алексей Фёдоров в беседе с НСН рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе.
RT на русском 19:09
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат вчера в 09:26
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
Коммерсантъ 17:54
Кино
Человек-паук остается в киновселенной Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук остается в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
ФАН 27 сентября в 18:01
Культура
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
ТАСС вчера в 06:59
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Космос
На комете из межзвездного пространства впервые идентифицирована молекула газа
AstroNews.ru вчера в 10:37
Игры
Стартовала Minecon Live
Началась конференция Minecon, которую в этом году переименовали из Minecon Earth в Minecon Live.
Игромания.ру вчера в 12:00
Спорт
Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту поделилась эмоциями после победы.
RT на русском 17:42
Политика
Адвокат Трампа заявил о помощи Волкера в организации созвона с Ермаком
Личный адвокат Трампа Руди Джулиани показал переписку, из которой следует, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер помогал связать его с помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
РБК 19:55
Авто
На покупку новых автомобилей россияне потратили более 1,5 трлн рублей
Автоновости дня 01:46
Политика
Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР
Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт 13:44
Происшествия
На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело
Против двух министров Забайкалья возбуждены уголовные дела, сообщает Следственный комитет.
Вести.Ru вчера в 05:33
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru 17:37
Политика
Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:43
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08