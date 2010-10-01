Футбол

Матч ТВМатч ТВИгорь Черевченко: «У „Арсенала“ не получилось целостной игры»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после поражения от «Краснодара» (0:2) в рамках 11-го тура чемпионата России отметил физическую форму своих подопечных, а также похвалил их самоотдачу.
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Игорь Черевченко: «У „Арсенала“ не получилось целостной игры»

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