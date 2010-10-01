Футбол
Матч ТВИгорь Черевченко: «У „Арсенала“ не получилось целостной игры»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после поражения от «Краснодара» (0:2) в рамках 11-го тура чемпионата России отметил физическую форму своих подопечных, а также похвалил их самоотдачу.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 09:15
Политика
Главный раввин Киева раскритиковал президента Украины
Главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх возмутился тем, что президент страны Владимир Зеленский не посетил памятные мероприятия в Бабьем Яру.
Вести.Ru 13:32
Театры
Марк Захаров: «Хотелось накормить Крым культурными радостями»
РИА Новости Крым вчера в 08:02
Энергетика
«Газпром нефть» заинтересовалась синтезом алмазов из газа
В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды.
Интерфакс 27 сентября в 08:53
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.
РБК 15:01
Футбол
Главного тренера «Спартака» отправили в отставку
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов покинул свой пост. Об этом заявило руководство клуба в воскресенье, 29 сентября.
Известия 13:02
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Экономика
В Брянской области стали закрывать АЗС компании «Лукойл»
Еще в марте 2017 года стало известно, что «Лукойл» рассматривает возможность продажи около трети сети АЗС в России, прежде всего в Брянской и Орловской областях.
Брянские новости 00:01
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Политика
Путин освободил студентов от НДФЛ при получении материальной помощи
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи.
РБК 14:53
Авто
Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для российского рынка
Японский автоконцерн Mitsubishi выпустит в РФ модернизированные версии моделей Pajero Sport и ASX.
OAnews вчера в 02:54
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости вчера в 07:16
Футбол
ЦСКА обыграл «Урал» и вышел на первое место в РПЛ
КП - Самара 06:42
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Кино
Выдвижение фильма «Дылда» на «Оскар» поддержали в Минкульте
Минкульт поддерживает выдвижение фильма режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» на премию «Оскар».
News.ru 26 сентября в 11:25
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru 27 сентября в 09:37
Здоровье
В поликлиниках Москвы расскажут о профилактике гриппа и гипертонии
В пятницу, 4 октября, в детской городской поликлинике № 120 всем желающим расскажут о профилактике бронхиальной астмы у детей и подростков.
Москва 24 02:44
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество
Рената Литвинова прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже
Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже. Режиссер появилась на Неделе моды в наряде от любимого бренда Balenciaga.
OAnews 13:38
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Происшествия
Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
РИАМО вчера в 12:43
Общество
Умерла теща Александра Лукашенко
Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия 11:52
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55