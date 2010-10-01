Футбол

Матч ТВМатч ТВИгорь Черевченко: «У „Арсенала“ не получилось целостной игры»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после поражения от «Краснодара» (0:2) в рамках 11-го тура чемпионата России отметил физическую форму своих подопечных, а также похвалил их самоотдачу.
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Игорь Черевченко: «У „Арсенала“ не получилось целостной игры»

Матч ТВ15:01

Игорь Черевченко: «У „Арсенала“ не получилось целостной игры»

Sportbox.RU15:01

Игорь Черевченко о поражении тульского «Арсенала»: Ожили только при счете 2-0

Тульские новости14:30

Черевченко: есть претензии к арбитрам по поводу удаления игрока «Краснодара»

Чемпионат14:39

Черевченко: «Пенальти? Вы знаете, если я заведусь, то лучше не надо»

Евро-футбол.ру14:33

Черевченко о пенальти: «Если двух глаз мало, то там еще есть те, кто в телевизор смотрят»

Sports.ru14:51

Черевченко — о пенальти «Краснодара» после подсказки ВАР: «Знаете, если я заведусь...»

Спорт-Экспресс14:20
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Политика

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
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Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 09:15
Политика

Главный раввин Киева раскритиковал президента Украины

Главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх возмутился тем, что президент страны Владимир Зеленский не посетил памятные мероприятия в Бабьем Яру.
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Марк Захаров: «Хотелось накормить Крым культурными радостями»

РИА Новости Крым вчера в 08:02
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«Газпром нефть» заинтересовалась синтезом алмазов из газа

В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды.
Интерфакс 27 сентября в 08:53
Политика

Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН

Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.
РБК 15:01
Футбол

Главного тренера «Спартака» отправили в отставку

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов покинул свой пост. Об этом заявило руководство клуба в воскресенье, 29 сентября.
Известия 13:02
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Экономика

В Брянской области стали закрывать АЗС компании «Лукойл»

Еще в марте 2017 года стало известно, что «Лукойл» рассматривает возможность продажи около трети сети АЗС в России, прежде всего в Брянской и Орловской областях.
Брянские новости 00:01
Политика

Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Политика

Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Политика

Путин освободил студентов от НДФЛ при получении материальной помощи

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи.
РБК 14:53
Авто

Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для российского рынка

Японский автоконцерн Mitsubishi выпустит в РФ модернизированные версии моделей Pajero Sport и ASX.
OAnews вчера в 02:54
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости вчера в 07:16
Футбол

ЦСКА обыграл «Урал» и вышел на первое место в РПЛ

КП - Самара 06:42
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Происшествия

В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Кино

Выдвижение фильма «Дылда» на «Оскар» поддержали в Минкульте

Минкульт поддерживает выдвижение фильма режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» на премию «Оскар».
News.ru 26 сентября в 11:25
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол

Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу

Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru 27 сентября в 09:37
Здоровье

В поликлиниках Москвы расскажут о профилактике гриппа и гипертонии

В пятницу, 4 октября, в детской городской поликлинике № 120 всем желающим расскажут о профилактике бронхиальной астмы у детей и подростков.
Москва 24 02:44
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в московском парке

Газета.Ru 13:53
Общество

Рената Литвинова прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже

Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже. Режиссер появилась на Неделе моды в наряде от любимого бренда Balenciaga.
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
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Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

РИАМО вчера в 12:43
Общество

Умерла теща Александра Лукашенко

Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

Российская газета 27 сентября в 07:37
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
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